Гуманітарна криза у світі: США приймуть наступного року 125 тисяч біженців

США в 2022 році приймуть 125 тисяч біженець, аби "задовольнити потреби, викликані гуманітарною кризою у світі". Це вдвічі більше, ніж Сполучені Штати прийняли цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
За даними Держдепартаменту США, ця програма стосується тільки біженців, відібраних після декількох років вивчення їх файлів американськими службами безпеки й розвідки в таборах ООН по всьому світу для переселення в Сполучені Штати. У число цих біженців увійдуть, в основному, найбільш вразливі люди, люди похилого віку, вдови та інваліди.
Оголошення було зроблено у зв'язку з тим, що США евакуювали десятки тисяч мирних жителів Афганістану до 31 серпня після захоплення країни талібами.
"Сильна програма прийому має важливе значення для інтересів зовнішньої політики США і цілей національної безпеки і відображає основні цінності США", - зазначив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.
Нагадаємо, що афганським біженцям у США нададуть матеріальну допомогу. Кошти будуть видані на житло, продукт та інші необхідні для життя речі.