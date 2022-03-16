Гуманитарные коридоры могут не открыться 16 марта. Красный Крест не согласовал их

По состоянию на утро 16 марта Украина не может открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из горячих точек. В частности, не Красный Крест не ответил на украинские предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра реинтеграции Ирина Верещук.

"Мы не получили ответы на наши предложения, направленные вчера в Международный комитет Красного Креста, об открытии гуманитарных коридоров сегодня. Остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров сегодня для Изюма и Мариуполя. В таких условиях мы не можем безопасно вывозить людей", - отметила она.

Напомним, в ночь на 16 марта президент Украины Владимир Зеленский говорил, что гуманитарный коридор для Изюма согласован.

Отметим, из-за усиленного комендантского часа в Киевской области, который действует до утра 17 марта, сегодня не будет гуманитарных коридоров из оккупированных населенных пунктов.

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