Зеленский об эвакуации из Изюма: гуманитарный коридор согласован
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что 16 марта состоится эвакуация населения из Изюма Харьковской области. Глава государства подчеркнул, что гуманитарный коридор для выхода людей согласован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Ожидаю, что в среду состоится долгожданная эвакуация из города Изюм Харьковской области. Гуманитарный коридор согласован", - сказал Зеленский.
По его словам, за минувшие сутки удалось спасти 28 893 украинца из районов боевых действий в Сумской, Харьковской, Донецкой областях. Из них, отметил глава государства, личным транспортом смогли выехать из Мариуполя 20 000 человек.
"Там (в Мариуполе - ред.) очень сложная ситуация. Мы боремся за вас. Извините. Все очень сложно. Украинскую колонну с гуманитарным грузом, как и раньше, блокируют российские солдаты на дороге к городу. Но мы не откажемся от попыток спасти наших людей", - добавил Зеленский.
Напомним, последние дни российские захватчики наносят массированные удары по Харькову и близлежащим городам, включая Изюм. Оккупанты бьют по жилым массивам и объектам критической инфраструктуры.
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