Гуманітарні коридори можуть не відкритися 16 березня. Червоний Хрест не погодив їх

Станом на ранок 16 березня Україна не може відкрити гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів з гарячих точок. Зокрема, не Червоний Хрест не відповів на українські пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірина Верещук.

"Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, надіслані вчора до Міжнародного комітету Червоного Хреста, про відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Залишається відкритим питання організації гуманітарних коридорів сьогодні для Ізюма та Маріуполя. У таких умовах ми не можемо безпечно вивозити людей", - зазначила вона.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня президент України Володимир Зеленський говорив, що гуманітарний коридор для Ізюма погоджений.

Зазначимо, через посилену комендантську годину в Київській області, яка діє до ранку 17 березня, сьогодні не буде гуманітарних коридорів з окупованих населених пунктів.

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