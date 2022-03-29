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Гуманитарные коридоры на 29 марта: объявлен список маршрутов

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Киев, Вторник 29 марта 2022 10:04
Гуманитарные коридоры на 29 марта: объявлен список маршрутов Фото: вице-премьер Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 марта для эвакуации населения в Украине будут работать гуманитарные коридоры. Их согласовано три.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

Донецкая область

Из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте.

Из Запорожья отправилось 34 автобуса для эвакуации мариупольцев из Бердянска.

"Вчера нам удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев. Несмотря на отсутствие согласования со стороны оккупантов гуманитарного коридора, мы решали вопрос их проезда в оперативном режиме. Большая благодарность нашим водителям и сотрудникам ГСЧС за смелость", - рассказала Верещук.

Для мариупольцев работает бесплатная заправка в Бердянске по адресу: ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Запорожская область

Мелитополь - Запорожье.

Автобусы и гуманитарная помощь уже выехали утром из Запорожья. Время прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. По прибытии в город автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС №10 по адресу: ул. Ивана Алексеева, 12.

Энергодар - Запорожье.

В 10 утра в сопровождении машины ГСЧС отправляется колонна людей на частном транспорте.

Место формирования колонны: ул. Курчатова, 14 (напротив горсовета).

Также из Запорожья в Энергодар в сопровождении ГСЧС отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.

Напомним, что вчера в Украине не работали гуманитарные коридоры. Причиной тому были возможные провокации на маршрутах со стороны оккупационных войск.

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