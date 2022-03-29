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Гуманітарні коридори на 29 березня: оголошено список маршрутів

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Київ, Вівторок 29 березня 2022 10:04
Гуманітарні коридори на 29 березня: оголошено список маршрутів Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 березня для евакуації населення в Україні працюватимуть гуманітарні коридори. Їх погоджено три.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

Донецька область

З Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті.

Із Запоріжжя вирушило 34 автобуси для евакуації маріупольців з Бердянська.

"Вчора нам вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців. Попри відсутність погодження з боку окупантів гуманітарного коридору, ми вирішували питання їх проїзду в оперативному режимі. Велика подяка нашим водіям і співробітникам ДСНС за сміливість", - розповіла Верещук.

Для маріупольців працює безкоштовна заправка в Бердянську за адресою: вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Запорізька область

Мелітополь - Запоріжжя.

Автобуси та гуманітарна допомога уже виїхали зранку із Запоріжжя. Час їх прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після прибуття до міста автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС №10 за адресою: вул. Івана Алексєєва, 12.

Енергодар - Запоріжжя.

О 10-й ранку в супроводі машини ДСНС відправляється колона людей на приватному транспорті.

Місце формування колони: вул. Курчатова, 14 (навпроти міськради).

Також із Запоріжжя до Енергодара в супроводі ДСНС відправилась колона вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, що вчора в Україні не працювали гуманітарні коридори. Причиною тому були можливі провокації на маршрутах з боку окупаційних військ.

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евакуація Ірина Верещук Війна Росії проти України
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