В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, - ООН

По оценкам Организаций Объединенных Наций (ООН), в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ООН.

Отмечается, что 1,1 млн из которых - это люди, старше 60 лет.

"С начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 млн человек - но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гум.помощи нуждаются 3,4 млн жителей востока, из которых 1,1 млн - старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций собрала больше половины необходимой суммы для оказания жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Для необходимой помощи ООН хочет собрать 162 млн долларов.

Напомним, в 2020 году правительство Германии выделит 850 млн евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи гражданским жителям Донбасса

Ранее РБК-Украина писало, что Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила об увеличении нуждающихся в гуманитарной помощи, в 2020 году будут нуждаться 168 млн людей на планете.