Гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу, - ООН

За оцінками Організацій Об'єднаних Націй (ООН), гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ООН.

Наголошується, що 1,1 млн з яких - це люди, старші 60 років.

"З початку конфлікту на сході країни гуманітарне співтовариство щороку надавало допомогу понад 1 млн осіб - це менше половини всіх нужденних. За оцінками ООН, в гум.допомоги потребують 3,4 млн жителів сходу, з яких 1,1 млн - старше 60 років", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Організація Об'єднаних Націй зібрала більше половини необхідної суми для надання життєво необхідної гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Для необхідної допомоги ООН хоче зібрати 162 млн доларів.

Нагадаємо, в 2020 році уряд Німеччини виділить 850 млн євро на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні для допомоги цивільним мешканцям Донбасу

Раніше РБК-Україна писало, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) попередила про збільшення потребують гуманітарної допомоги, у 2020 році будуть потребувати 168 млн людей на планеті.