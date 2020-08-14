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Гуманітарної кризи з водою в Криму немає, - Кулеба

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 14:58
Гуманітарної кризи з водою в Криму немає, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Теза про гуманітарну кризу був придуманий російською пропагандою

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в Криму немає гуманітарного кризи з водою. Ця теза був придуманий пропагандою Російської Федерації.

Про це Кулеба повідомив в інтерв'ю "UA: Українське радіо".

За його словами, в Криму існує криза з постачанням води на військові бази і для важкої промисловості.

"Гуманітарної кризи з водою в Криму немає. Ця теза про гуманітарну кризу придумала російська пропаганда для того, щоб переконувати світ, що треба подати воду в Крим. Люди, що проживають в Криму, мають доступ до води, і тому повторення наративу про гуманітарна криза - це якраз посилення російського сигналу", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що у випадку, якщо проблеми з водопостачанням будуть стосуватися населення, Україна подумає, як можна допомогти.

"Але я хочу підкреслити, що у відповідності з міжнародним правом повну відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант. Тому ми абсолютно впевнено і спокійно говоримо про те, що відновлення подачі води в Крим можливе лише в контексті деокупації півострова", - додав Кулеба.

Як повідомляло РБК-Україна, після окупації Росією Криму півострів повинен обходитися запасами місцевих водоймищ, які з початку року зміліли до критичного мінімуму.

Раніше премьер-міністр Денис Шмигаль заявив, що водопостачання з Кримом Україна може відновити у разі гуманітарної катастрофи.

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