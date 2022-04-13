Гуманитарное перемирие в Украине в данный момент невозможно, - генсек ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не верит в возможность всеобъемлющего гуманитарного перемирия между Украиной и РФ в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ООН .

Гутерриш признал, что пока не удалось уговорить стороны к прекращению боевых действий. В то же время он предложил РФ ряд гуманитарных инициатив.

"На данный момент всеобъемлющее перемирие в Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно кажется невозможным", – признался генсек ООН.

В Объединенных Нациях предложили России согласиться на ограниченное перемирие. Оно будет заключаться в локальном прекращении огня для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских.