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Гуманітарне перемир'я в Україні наразі неможливе, - генсек ООН

Фото: Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш не вірить у можливість всеосяжного гуманітарного перемир'я між Україною і РФ у найближчий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ООН.

Гутерріш визнав, що поки не вдалося вмовити сторони до припинення бойових дій. Натомість він запропонував РФ низку гуманітарних ініціатив.

"На цей момент всеосяжне перемир'я в Україні не видається можливим. Я закликаю до нього з гуманітарних мотивів, але воно здається неможливим", – зізнався генсек ООН.

В Об'єднаних Націях запропонували Росії погодитися на обмежене перемир'я. Воно полягатиме в локальному припиненні вогню для постачання гуманітарної допомоги та евакуації цивільних.

Нагадаємо, що Міноборони РФ пригрозило новими ударами по Україні за нібито атаки російської території.

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