Гуманітарний коридор у Сумській області призупинили щонайменше на десять діб, - Верещук

"На Сумському напрямку зараз загострення. Бачимо, що ворог обстрілює наші території й станом на сьогодні призупинено коридор "Колотилівка-Покровка". Наші військові кажуть, що це щонайменше на десять поточних діб. А далі будем бачити", - розповіла Верещук.

Водночас, як зазначила міністр, гуманітарний коридор "Мокрани-Доманове" через Білорусь функціонує. Туди перенаправляють людей, які мали намір пройти кордон у Сумській області.

"Хочу звернутися до людей. Якщо ви бажаєте виїхати з окупації в Україну, то їдьте, будь ласка, через Республіку Білорусь. За потреби, зверніться, будь ласка, на нашу гарячу лінію за номером 15-48, зокрема якщо є проблеми з документами чи будь-які інші. Ми допоможемо", - додала Верещук.