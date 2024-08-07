Гуманітарний коридор у Сумській області призупинили щонайменше на десять діб, - Верещук

Через загострення ситуації та постійні ворожі обстріли у Сумській області гуманітарний коридор на кордоні з Росією "Колотилівка-Покровка" призупинено щонайменше на десять діб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепремʼєр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук в ефірі телемарафону.
"На Сумському напрямку зараз загострення. Бачимо, що ворог обстрілює наші території й станом на сьогодні призупинено коридор "Колотилівка-Покровка". Наші військові кажуть, що це щонайменше на десять поточних діб. А далі будем бачити", - розповіла Верещук.
Водночас, як зазначила міністр, гуманітарний коридор "Мокрани-Доманове" через Білорусь функціонує. Туди перенаправляють людей, які мали намір пройти кордон у Сумській області.
"Хочу звернутися до людей. Якщо ви бажаєте виїхати з окупації в Україну, то їдьте, будь ласка, через Республіку Білорусь. За потреби, зверніться, будь ласка, на нашу гарячу лінію за номером 15-48, зокрема якщо є проблеми з документами чи будь-які інші. Ми допоможемо", - додала Верещук.
Нагадаємо, вчора, 6 серпня, після масованого обстрілу міста Суджа у Курській області РФ місцева влада та російські Telegram-канали повідомили про так званий "прорив кордону бійцями ЗСУ".
Росіяни заявили, що українські війська нібито зайняли низку населених пунктів області. Там вже другу добу тривають бої.
У зв'язку з цим, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська посилили активність авіації біля прикордонних районів Сумської області.
Через посилення російських обстрілів у 23 населених пунктах п'яти громад Сумського району оголосили обов'язкову евакуацію населення.
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