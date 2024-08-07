Гуманитарный коридор в Сумской области приостановили минимум на десять суток, - Верещук

"На Сумском направлении сейчас обострение. Видим, что враг обстреливает наши территории и по состоянию на сегодняшний день приостановлен коридор "Колотыловка-Покровка". Наши военные говорят, что это по меньшей мере на десять текущих суток. А дальше будем видеть", - рассказала Верещук.

В то же время, как отметила министр, гуманитарный коридор "Мокраны-Доманово" через Беларусь функционирует. Туда перенаправляют людей, которые намеревались пройти границу в Сумской области.

"Хочу обратиться к людям. Если вы хотите уехать из оккупации в Украину, то поезжайте, пожалуйста, через Республику Беларусь. При необходимости, обратитесь, пожалуйста, на нашу горячую линию по номеру 15-48, в частности, если есть проблемы с документами или любые другие. Мы поможем", - добавила Верещук.