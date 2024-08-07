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Гуманитарный коридор в Сумской области приостановили минимум на десять суток, - Верещук

Фото: вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за обострения ситуации и постоянных вражеских обстрелов в Сумской области гуманитарный коридор на границе с Россией "Колотиловка-Покровка" приостановлен минимум на десять суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук в эфире телемарафона.

"На Сумском направлении сейчас обострение. Видим, что враг обстреливает наши территории и по состоянию на сегодняшний день приостановлен коридор "Колотыловка-Покровка". Наши военные говорят, что это по меньшей мере на десять текущих суток. А дальше будем видеть", - рассказала Верещук.

В то же время, как отметила министр, гуманитарный коридор "Мокраны-Доманово" через Беларусь функционирует. Туда перенаправляют людей, которые намеревались пройти границу в Сумской области.

"Хочу обратиться к людям. Если вы хотите уехать из оккупации в Украину, то поезжайте, пожалуйста, через Республику Беларусь. При необходимости, обратитесь, пожалуйста, на нашу горячую линию по номеру 15-48, в частности, если есть проблемы с документами или любые другие. Мы поможем", - добавила Верещук.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 6 августа, после массированного обстрела города Суджа в Курской области РФ местные власти и российские Telegram-каналы сообщили о так называемом "прорыве границы бойцами ВСУ".

Россияне заявили, что украинские войска якобы заняли ряд населённых пунктов области. Там уже вторые сутки продолжаются бои.

В связи с этим, по данным Генштаба ВСУ, российские войска усилили активность авиации у приграничных районов Сумской области.

Из-за усиления российских обстрелов в 23 населенных пунктах пяти общин Сумского района объявили обязательную эвакуацию населения.

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