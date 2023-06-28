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Гуманітарна криза загострюється. В окупації виник дефіцит робітничих рук й палива

Фото: в окупації виник дефіцит робітничих рук й палива (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує загострюватись гуманітарна криза. Ворог зіткнувся з дефіцитом палива та робітничих рук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей фіксується серйозний дефіцит палива. Найгірша ситуація в містах Маріуполь та Довжанськ. Загалом гуманітарна криза на ТОТ системно загострюється", - пише пресслужба.

Через злочинну так звану "мобілізацію" в окупації також виник дефіцит робітничих чоловічих рук. Зокрема, бракує:

  • шахтарів;
  • металургів;
  • інженерів;
  • будівельників;
  • слюсарів;
  • водіїв;
  • лікарів.

Загалом ситуація на тимчасово окупованій території Донецької області залишається критичною: ціни зростають, комунальні послуги та паливо зросли на 20%. Зокрема продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях ворог зокрема почав масово затримувати неповнолітніх за українську позицію. Росіяни використовують це в якості тиску на їхніх батьків через відмову від російського паспорта.

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