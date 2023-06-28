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В окупації росіяни масово затримують неповнолітніх через українську позицію, - ЦНС

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Середа 28 червня 2023 14:47
В окупації росіяни масово затримують неповнолітніх через українську позицію, - ЦНС Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти почали масово затримувати дітей на тимчасово захоплених територіях через їх українську позицію. Також шантажують цим їхніх батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.

"Батькам затриманих погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією дітей до Росії. Причиною затримань, фактично, є боротьба з дітьми, які проявляють українську позицію. Зокрема через те, що молодь на ТОТ постійно відвідує українські інтернет-ресурси, у школах веде суперечки з учителями щодо дій Російської Федерації", - пише пресслужба.

Зазначається, що цинічні затримання окупанти використовуються в якості елемента тиску проти батьків, які відмовляються від російського "паспорта".

Зокрема інформаторами російських силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Цю посаду ворог запровадив на ТОТ й займають її росіян.

Депортація українських дітей

За словами першої леді України Олени Зеленської, згідно з даними соціальних служб, Російська Федерація незаконно депортувала з України 19,5 тисяч дітей. Тим часом росіяни заявляють про більші цифри.

Саме через справу про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, а також омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

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