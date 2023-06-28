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Гуманитарный кризис обостряется. В оккупации возник дефицит рабочих рук и топлива

Фото: в оккупации возник дефицит рабочих рук и топлива (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает обостряться гуманитарный кризис. Враг столкнулся с дефицитом топлива и рабочих рук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей фиксируется серьезный дефицит топлива. Худшая ситуация в городах Мариуполь и Должанск. В целом гуманитарный кризис на ВОТ системно обостряется", - пишет пресс-служба.

Из-за преступной так называемой "мобилизации" в оккупации также возник дефицит рабочих мужских рук. В частности, не хватает:

  • шахтеров;
  • металлургов;
  • инженеров;
  • строителей;
  • слесарей;
  • водителей;
  • врачей.

В общем, ситуация на временно оккупированной территории Донецкой области остается критической: цены растут, коммунальные услуги и топливо выросли на 20%. В частности, продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Центра национального сопротивления, на временно оккупированных территориях враг в частности начал массово задерживать несовершеннолетних за украинскую позицию. Россияне используют это в качестве давления на их родителей из-за отказа от российского паспорта.

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