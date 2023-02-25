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Гуманитарная катастрофа и "зомбирование" детей: мэр о годе оккупации Мелитополя

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Мелитополь, Суббота 25 февраля 2023 16:55
Гуманитарная катастрофа и "зомбирование" детей: мэр о годе оккупации Мелитополя Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Год назад россияне оккупировали Мелитополь в Запорожской области, а в городе до сих пор гуманитарная катастрофа и продолжается "зомбирование" детей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Хорошо как в тюрьме". Таков распространенный ответ мелитопольцев, которые держат связь с родственниками и близкими на подконтрольной Украине территории", - заявил мэр.

По его словам, в городе продолжается заселение вражеских военных и размещение техники в жилых кварталах. Россияне ограничивают права выезда из оккупации или передвижения между захваченными городами.

"Людей пленяют и судят за проукраинскую позицию, а детей заставляют учиться по российской пропаганде в школах", - добавил Федоров.

Российские оккупанты занимаются "национализацией" гражданского жилья, имущества и предприятий и фактически отбирают его у законных владельцев. Гуманитарная катастрофа до сих пор не решена, потому что цены на лекарства и продукты в городе завышены.

Мэр добавил, что россияне отвергли оккупированные территории минимум на 30 лет назад. А преследование людей устроили в "лучших традициях сталинских лет".

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе школьников привлекают в ряды "юнармии".

Оккупанты включили украинскую связь в Мелитополе и пытаются таким образом выявить местных партизан.

Оккупанты Запорожской области готовят очередные провокации и действуют по уже известному "донецкому сценарию".

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