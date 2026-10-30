Старт з Армянська та понад 75 годин тиші: Лубінець розповів про перебіг місії в Олешках

Між Україною та РФ вже понад 75 годин діє режим тиші, який жодна зі сторін не порушила. Це найтриваліше припинення вогню на великій ділянці фронту з 2022 року, що дозволяє реалізувати гуманітарну місію в тимчасово окупованих Олешках за участі представників США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Безпрецедентне припинення вогню

За словами омбудсмена, домовленість про припинення вогню дотримується повною мірою вже понад три доби.

"Вже більше ніж 75 годин є режим тиші між Україною та РФ. Жодна сторона жодного разу не порушила режим тиші. Це вперше з 2022 року, коли режим тиші встановлений на такій великій ділянці і так довго триває", - наголосив Лубінець.

Гуманітарний коридор та можливість виїзду

Сьогодні учасники місії вирушають безпосередньо до Олешок, щоб доставити гуманітарну допомогу та забезпечити евакуацію цивільного населення.

Підготовка до цієї операції тривала у постійній координації з 23 жовтня.

За словами Лубінця, цивільні громадяни, які виявлять бажання залишити Олешки, матимуть свободу вибору напрямку для виїзду:

до підконтрольних територій України;

до РФ.

Участь США та міжнародна прозорість

Процес доставки допомоги та евакуації є максимально відкритим і прозорим. Для висвітлення місії залучені міжнародні медіа.

"Щодо участі США - сьогодні разом з нами працюють громадяни США, журналісти. Напевно, унікальна історія для нас всіх, що серед журналістів є як представники США, України і РФ. Ми хочемо зробити максимально прозорий процес допомоги", - резюмував омбудсмен.

Робота в Армянську та підготовка допомоги

За словами Лубінця, наразі він перебуває в Армянську, де координує подальші дії в межах місії спільно з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. До висвітлення заходу залучені журналісти з трьох країн.

Головна мета місії забезпичити гуманітарною допомогою цивільне населення Олешок, перш за все людей похилого віку, осіб з інвалідністю та маломобільних громадян.

Для забезпечення логістики та евакуації підготовлено спеціальний транспорт:

25 автобусів на 750 місць;

машини швидкої допомоги для транспортування маломобільних людей.

Евакуація та режим тиші

Окремим напрямом роботи є надання можливості цивільному населенню залишити тимчасово окуповане місто.

"Для кожного, хто бажає залишити Олешки, буде надана можливість безпечно виїхати. Водночас ті, хто ухвалив рішення залишитися, можуть залишитися та отримають всю необхідну гуманітарну підтримку", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен підкреслив критичну важливість дотримання режиму тиші обома сторонами під час проведення операції та висловив вдячність Силам оборони України.

Дмитро Лубінець також висловив окрему подяку Першій леді США Меланії Трамп за посередництво та координацію в організації цієї гуманітарної місії.