В Гуляйполе россияне уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно

Российские террористы уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно, который находился в Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Также за сутки россияне нанесли 306 ударов по 9 населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов. Били из авиации, РСЗО, танков, артиллерии, применили дроны. Информация о пострадавших не поступала.

"В Гуляйполе оккупанты уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно. Здание вспыхнуло в результате попадания снаряда и выгорело дотла", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские оккупанты на протяжении прошедших суток, 23 августа, более 300 раз обстреливали Запорожскую область. В частности, россияне использовали более 130 различных дронов.

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