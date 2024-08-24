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В Гуляйполе россияне уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно

Гуляйполе, Запорожская область, Суббота 24 августа 2024 12:10
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В Гуляйполе россияне уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно Фото: в Гуляйполе россияне уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно, который находился в Гуляйполе Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

"В Гуляйполе оккупанты уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно. Здание вспыхнуло в результате попадания снаряда и выгорело дотла", - сообщили в МВД.

Также за сутки россияне нанесли 306 ударов по 9 населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов. Били из авиации, РСЗО, танков, артиллерии, применили дроны. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: в Гуляйполе россияне уничтожили мемориальный музей-усадьбу семьи Нестора Махно (t.me/mvs_ukraine)

Напомним, ранее мы сообщали, что российские оккупанты на протяжении прошедших суток, 23 августа, более 300 раз обстреливали Запорожскую область. В частности, россияне использовали более 130 различных дронов.

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