Гуляйполе зазнало потужного обстрілу: поранено двох осіб

Атака на Україну 14 липня

У ніч на 14 липня Росія традиційно запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Через атаку в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Російського удару зазнала Шосткинська громада Сумської області, де щонайменше одна людина постраждала. Унаслідок удару РФ пошкоджень зазнали будівля медичного закладу, багатоквартирні та приватні будинки.

Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, за останню добу ворог випустив по Україні дві ракети, завдав 64 авіаудари і скинув 100 керованих авіабомб.

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