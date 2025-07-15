Гуляйполе зазнало потужного обстрілу: поранено двох осіб

Гуляйполе в Запорізькій області в ніч на 15 липня зазнало російського обстрілу. Постраждали дві людини.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За його словами, окупанти накрили Гуляйполе з артилерії близько другої години ночі. Унаслідок цього пошкоджень зазнав приватний будинок.
"Отримали поранення подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік", - повідомив Федоров.
Усю ніч глава ОВА повідомляв про рух ударних безпілотників типу "Шахед" у небі над областю. По ворожих дронах працювала ППО, через що було чутно вибухи.
Оновлено о 6:22. У Запоріжжі та Запорізькому районі спалахнули пожежі через дронову атаку.Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного об'єкту. Обійшлося без постраждалих.
У ніч на 14 липня Росія традиційно запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Через атаку в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.
Російського удару зазнала Шосткинська громада Сумської області, де щонайменше одна людина постраждала. Унаслідок удару РФ пошкоджень зазнали будівля медичного закладу, багатоквартирні та приватні будинки.
Згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, за останню добу ворог випустив по Україні дві ракети, завдав 64 авіаудари і скинув 100 керованих авіабомб.
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