Гуляйполе подверглось мощному обстрелу: ранены два человека

Гуляйполе в Запорожской области в ночь на 15 июля подверглось российскому обстрелу. Пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По его словам, оккупанты накрыли Гуляйполе из артиллерии около двух часов ночи. В результате повреждения получил частный дом.
"Получили ранения супругов: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина", - сообщил Федоров.
Всю ночь глава ОВА сообщал о движении ударных беспилотников типа "Шахед" в небе над областью. По вражеским дронам работала ПВО, из-за чего были слышны взрывы.
Обновлено в 6:22. В Запорожье и Запорожском районе вспыхнули пожары из-за дроновой атаки. Взрывной волной и обломками повреждены ангар и админздание инфраструктурного объекта. Обошлось без пострадавших.
В ночь на 14 июля Россия традиционно запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за атаки во многих областях была объявлена воздушная тревога.
Российскому удару подверглась Шосткинская громада Сумской области, где как минимум один человек пострадал. В результате удара РФ повреждения получили здание медицинского учреждения, многоквартирные и частные дома.
Согласно сводке Генштаба ВСУ, за последние сутки враг выпустил по Украине две ракеты, нанес 64 авиаудара и сбросил 100 управляемых авиабомб.
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