Гуляйпільський напрямок став найважчим на фронті: Генштаб оновив карти боїв

Протягом минулої доби, 12 січня, на фронті відбулося 159 бойове зіткнення. Найгарячішою ділянкою став Гуляйпільський напрямок, де українські захисники відбили 34 атаки російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора загарбники завдали одного ракетного та 43 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 105 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили для ураження 7919 дронів-камікадзе та здійснили 3587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 94 - з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне Запорізької області.

"За минулу добу авіація Сил оборони уразила десять районів зосередження особового складу та два пункти управління противника", - йдеться у повідомленні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару, скинувши одну авіабомбу, здійснив 101 обстріл, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника у районах населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка, Дегтярне та у бік населених пунктів Приліпка, Графське.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки та Курилівки.





На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб, Зарічне, Ямпіль та в районі населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районі населених пунктів Свято-Покровське, Платонівка, Пазено та у бік Закітного, Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр та у напрямку Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Заповідне, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Злагода, Вербове та у бік Нового Запоріжжя.





На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки росіян в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку росіян у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.