Gulliver в Києві призупинив роботу. Що відбувається між новими і старими власниками?

"Вимушено тимчасово призупинили роботу ТРЦ Gulliver з 22:00 30 жовтня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

У банку пояснили, що з кінця липня консорціум банків "Ощадбанку" (частка права власності 80%) та "Укрексімбанку" (20%) отримали торговельний центр у своє володіння у якості заставного майна, оскільки попередній власник, компанія "ТРИ О" не виконала кредитних зобов’язань перед банками.

Банки сформували спільну команду, яка перейшла до оперативного управління ТРЦ і вже почала отримувати орендну плату. Проте, представники попереднього власника, як зазначає прес-центр банку, почали системно перешкоджати експлуатації будівлі.

Вони блокують доступ до технічних приміщень та критичної інфраструктури, не передають технічну документацію та системи управління будівлею, перешкоджають роботі спеціалістів банків та навмисно перевантажують енергосистему комплексу, що призводить до аварійних відключень і зношення обладнання, йдеться у повідомленні "Ощадбанку".

"Всі ці дії ставлять під загрозу безпеку людей, функціонування систем життєзабезпечення будівлі, роботу бізнесів, що орендують приміщення, та завдають шкоди банкам", - повідомили в банку та додали, що фінансова установа вже звернулася до правоохоронних органів, військової адміністрації.