Gulliver в Киеве приостановил работу. Что происходит между новыми и старыми владельцами?

Торговый центр Gulliver, который с конца июля перешел в собственность двух государственных банков ("Ощабанка" и "Укрэксимбанка") 30 октября приостановил работу из-за того, что предыдущие владельцы центра препятствуют эксплуатации помещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр "Ощадбанка".
"Вынужденно временно приостановили работу ТРЦ Gulliver с 22:00 30 октября 2025 года", - говорится в сообщении.
В банке пояснили, что с конца июля консорциум банков "Ощадбанка" (доля права собственности 80%) и "Укрэксимбанка" (20%) получили торговый центр в свое владение в качестве залогового имущества, поскольку предыдущий владелец, компания "ТРИ О" не выполнила кредитных обязательств перед банками.
Банки сформировали совместную команду, которая перешла к оперативному управлению ТРЦ и уже начала получать арендную плату. Однако, представители предыдущего владельца, как отмечает пресс-центр банка, начали системно препятствовать эксплуатации здания.
Они блокируют доступ к техническим помещениям и критической инфраструктуре, не передают техническую документацию и системы управления зданием, препятствуют работе специалистов банков и намеренно перегружают энергосистему комплекса, что приводит к аварийным отключениям и износу оборудования, говорится в сообщении "Ощадбанка".
"Все эти действия ставят под угрозу безопасность людей, функционирование систем жизнеобеспечения здания, работу бизнесов, арендующих помещения, и наносят ущерб банкам", - сообщили в банке и добавили, что финансовое учреждение уже обратилось в правоохранительные органы, военную администрацию.
Напомним, "Ощадбанк" и "Укргазбанк" выдали кредиты компании "ТРИ О" в 2006 году под залог ТРЦ Gulliver и земли, на который возведен торговый центр. В 2020 году кредит был реструктуризирован, поскольку заемщик не мог его вернуть.
В конце июля ТРЦ перешел в собственность банков-кредиторов.
В начале октября сообщалось, что между "Ощадбанком" и "Укрэксимбанком" возникли разногласия относительно того, как управлять торговым центром. Представители "Укрэксимбанка" предлагали продать актив, так как он не профильный, а позиция "Ощадбанка" заключалась в том, чтобы продолжить управление комплексом.