Ощад і Ексім розійшлись щодо подальшої долі стягнутого ними ТРЦ "Гулівер"

У державних банків немає єдиної стратегії щодо майбутнього одного з найбільших бізнес-комплексів столиці - ТРЦ "Гулівер".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю "БізнесЦензор".

У відповідь на запити видання в "Ощадбанку" заявляють, що першочергове завдання - стабілізувати управління об’єктом і переукласти договори з орендарями. Продаж наразі не розглядається.

За словами заступника голови правління "Ощадбанку" Арсена Мілютіна, наразі саме державні банки самостійно управлятимуть об’єктом, хоча поки що і стикаються з труднощами у процесі передачі комунікацій та отримання доступу до окремих приміщень будівлі.

За його словами, наразі питання продажу комплексу не розглядається, і жодних пов’язаних із цим офіційних пропозицій до банків не надходило.

"Спершу необхідно стабілізувати управління об’єктом, після чого буде проведено аналіз ринку та сформовано довгострокову стратегію роботи з активом... Орієнтовна вартість і потенційні параметри продажу будуть визначені під час розробки стратегії. Водночас банки прагнутимуть максимізувати вигоди від володіння зазначеним активом", - зазначає Мілютін.

Втім, як пише видання, в "Укрексімбанку" повідомили, що вважають за необхідне продати актив.

"Після переукладання всіх договорів з орендаторами та надавачами послуг для ТОК Gulliver, Укрексімбанк вбачає необхідність забезпечення продажу активу, оскільки він є непрофільним для Банку", - зазначили в пресслужбі фінусанови.

Окрім того, банки розійшлись і в причинах стягнення комплексу. В статті журналіст "БізнесЦензора" серед причин рішення держбанків стягнути "Гулівер" наводить слова заступника голови правління Мілютіна.

"По суті, наскільки банкам це відомо, він і так це робив (перенаправляв кошти у відбудову зруйнованого складу у Броварах - іншого заставного майна Ощаду, - ред.), не питаючи думку кредиторів" - заявив Мілютін.

Не вдаючись у подробиці, він називає цю пропозицію неприйнятною "хоча б з тієї точки зору, що права на 20% вільного грошового потоку від Gulliver мав "Укрексімбанк", який не мав жодного відношення до зруйнованого складу".

"Таким чином, ця пропозиція лише "підлила масла у вогонь": про яку добросовісну позицію клієнта можна говорити, якщо він просто ігнорував другого члена консорціуму?", - підкреслив Арсен Мілютін.

За його словами, саме через це державні банки вирішили припинити переговори про реструктуризацію боргу.

"БізнесЦензор" уточнив в "Укрексімбанку", чи дійсно рішення про звернення стягнення комплексу у власність банків ухвалили тому, що інтереси Ексіму не були враховані боржником.

"У банку (Укрексімбанку - ред.) нам сказали, що "не володіють вказаною інформацією" та порадили "звертатись за отриманням коментарів до безпосереднього джерела інформації", - зазначили автори матеріалу.