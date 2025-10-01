Ощад і Ексім розійшлись щодо подальшої долі стягнутого ними ТРЦ "Гулівер"
У державних банків немає єдиної стратегії щодо майбутнього одного з найбільших бізнес-комплексів столиці - ТРЦ "Гулівер".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю "БізнесЦензор".
У відповідь на запити видання в "Ощадбанку" заявляють, що першочергове завдання - стабілізувати управління об’єктом і переукласти договори з орендарями. Продаж наразі не розглядається.
За словами заступника голови правління "Ощадбанку" Арсена Мілютіна, наразі саме державні банки самостійно управлятимуть об’єктом, хоча поки що і стикаються з труднощами у процесі передачі комунікацій та отримання доступу до окремих приміщень будівлі.
За його словами, наразі питання продажу комплексу не розглядається, і жодних пов’язаних із цим офіційних пропозицій до банків не надходило.
"Спершу необхідно стабілізувати управління об’єктом, після чого буде проведено аналіз ринку та сформовано довгострокову стратегію роботи з активом... Орієнтовна вартість і потенційні параметри продажу будуть визначені під час розробки стратегії. Водночас банки прагнутимуть максимізувати вигоди від володіння зазначеним активом", - зазначає Мілютін.
Втім, як пише видання, в "Укрексімбанку" повідомили, що вважають за необхідне продати актив.
"Після переукладання всіх договорів з орендаторами та надавачами послуг для ТОК Gulliver, Укрексімбанк вбачає необхідність забезпечення продажу активу, оскільки він є непрофільним для Банку", - зазначили в пресслужбі фінусанови.
Окрім того, банки розійшлись і в причинах стягнення комплексу. В статті журналіст "БізнесЦензора" серед причин рішення держбанків стягнути "Гулівер" наводить слова заступника голови правління Мілютіна.
"По суті, наскільки банкам це відомо, він і так це робив (перенаправляв кошти у відбудову зруйнованого складу у Броварах - іншого заставного майна Ощаду, - ред.), не питаючи думку кредиторів" - заявив Мілютін.
Не вдаючись у подробиці, він називає цю пропозицію неприйнятною "хоча б з тієї точки зору, що права на 20% вільного грошового потоку від Gulliver мав "Укрексімбанк", який не мав жодного відношення до зруйнованого складу".
"Таким чином, ця пропозиція лише "підлила масла у вогонь": про яку добросовісну позицію клієнта можна говорити, якщо він просто ігнорував другого члена консорціуму?", - підкреслив Арсен Мілютін.
За його словами, саме через це державні банки вирішили припинити переговори про реструктуризацію боргу.
"БізнесЦензор" уточнив в "Укрексімбанку", чи дійсно рішення про звернення стягнення комплексу у власність банків ухвалили тому, що інтереси Ексіму не були враховані боржником.
"У банку (Укрексімбанку - ред.) нам сказали, що "не володіють вказаною інформацією" та порадили "звертатись за отриманням коментарів до безпосереднього джерела інформації", - зазначили автори матеріалу.
Ситуація з ТРЦ "Гулівер"
Нагадаємо, консорціум державних банків - "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" - у липні звернув стягнення на багатофункціональний комплекс "Гулівер" як предмет іпотеки.
Актив вартістю близько 130 млн доларів було зараховано на баланс банків, однак понад 370 млн доларів боргу ще залишаються предметом майбутніх судових процесів в Україні та за кордоном.
У нещодавньому інтервʼю для Liga.net голова "Ощадбанку" заявив, що продаж "Гуліверу" у короткостроковій перспективі не розглядається.