ua en ru
Ср, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Гукеш зрівняв рахунок у матчі за шахову корону через конфуз чемпіона

Сингапур, Середа 27 листопада 2024 15:26
UA EN RU
Гукеш зрівняв рахунок у матчі за шахову корону через конфуз чемпіона Фото: Гукеш Доммараджу відіграв відставання від чемпіона (facebook.com/ChessFIDE)
Автор: Антон Федорців

Індійський шахіст Гукеш Доммараджу здобув першу перемогу в чемпіонському поєдинку проти китайця Діна Ліженя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат партії.

18-річний претендент завдав першої поразки 17-му чемпіону світу з шахів. Рахунок у протистоянні став рівним – 1,5:1,5.

Гукеш захопив ініціативу завдяки вдалому дебюту. Натомість Дін змушений був пожертвувати фігурою заради двох пішаків. Індієць ще й мав неабияку перевагу за часом. Зрештою, він "зрубав" китайському гросмейстеру прапорець.

Фінал партії ознаменувався курйозом. На останніх секундах Дін намагався встигнути зробити хід, але випустив фігуру з рук. Час на відповідь чемпіона минув, тож він програв. Щоправда, становище китайця на дошці й так було фактично програшним.

Регламент поєдинку розрахований на 14 партій та, в разі потреби, тай-брейк. Наступна партія відбудеться в п'ятницю, 29 листопада. "Білими" гратиме Дін. Матч за світову шахову корону цьогоріч приймає Сингапур, а за титул уперше в історії змагаються два представники Азії.

До слова, раніше склали підбірку нових спортивних серіалів зі стрічкою про футболіста-вбивцю Ернандеса.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року
Зелений стане смарагдовим. Як зміняться світлофори в Україні з 1 травня 2025 року
DAILY
Україна не качатиме газ із РФ. Чи готова Європа і в чому ризик для Молдови
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Україна не качатиме газ із РФ. Чи готова Європа і в чому ризик для Молдови