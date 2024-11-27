Гукеш сравнял счет в матче за шахматную корону из-за конфуза чемпиона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат партии .

18-летний претендент нанес первое поражение 17-му чемпиону мира по шахматам. Счет в противостоянии стал равным – 1,5:1,5.

Гукеш захватил инициативу благодаря удачному дебюту. В свою очередь Дин вынужден был пожертвовать фигурой ради двух пешек. Индеец еще и имел большое преимущество по времени. В конце концов, он "срубил" китайскому гроссмейстеру флажок.

Финал партии ознаменовался курьезом. На последних секундах Дин пытался успеть совершить ход, но выпустил фигуру из рук. Время на ответ чемпиона прошло, так что он проиграл. Правда, положение китайца на доске и так было практически проигрышным.

Регламент поединка рассчитан на 14 партий и, в случае необходимости, тай-брейк. Следующая партия состоится в пятницу, 29 ноября. "Белыми" сыграет Дин. Матч за мировую шахматную корону в этом году принимает Сингапур, а за титул впервые в истории соревнуются два представителя Азии.