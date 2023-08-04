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За гучну їзду. Раді пропонують ввести штрафи для спорткарів та мотоциклів

Фото: в Україні хочуть ввести штрафи для транспорту, який їздить з перевищенням шуму (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Верховна Рада отримала законопроект №9564. Він стосується введення штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

У законопроекті пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення статтею, в якій буде прописано відповідальність за керування транспортними засобами який перевищує допустимий рівень шуму.

Як вказано у документі, вперше за таке порушення пропонується карати штрафом до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів - це близько 17000 гривень.

У випадку повторного порушення - розмір штрафу збільшиться до 2000 мінімальних доходів та позбавленням прав водія на строк до шести місяців.

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати міжнародні водійські права.

Окрім цього Верховна рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення.

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