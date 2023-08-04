За громкую езду. Раде предлагают ввести штрафы для спорткаров и мотоциклов

В законопроекте предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей, в которой будет прописана ответственность за управление транспортными средствами, превышающим допустимый уровень шума.

Как указано в документе, впервые за такое нарушение предлагается наказывать штрафом до 1000 тысяч рублей - это около 17000 гривен.

В случае повторного нарушения – размер штрафа увеличится до 2000 минимальных доходов и лишением водительских прав на срок до шести месяцев.

Напомним, мы сообщали, как получить международные водительские права .

Кроме этого, Верховная рада поддержала законопроект № 7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.

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