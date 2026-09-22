Гучний реванш Meta: новий застосунок перевершив стартові показники ChatGPT

Рекордні показники завантажень

За словами аналітиків, точне порівняння стартових показників обох застосунків тривалий час ускладнювалося відмінностями в стратегіях запуску.

OpenAI від початку випустила мобільну версію ChatGPT у багатьох країнах світу, але виключно для iOS.

Натомість Meta запустила Muse одразу на двох платформах - iOS та Android, проте обмежила доступ лише ринками США та Канади.

Щоб вирівняти умови для порівняльного аналізу, фахівці Apptopia дослідили показники завантажень на iOS у США та Канаді за перші 12 днів після релізу кожного сервісу:

Застосунок Muse за перші 12 днів набрав 1,8 мільйона завантажень на iOS.

Застосунок ChatGPT за аналогічний період зібрав 1,3 мільйона завантажень у магазині Apple.

Загальна кількість встановлень Muse на обох платформах по всьому світу вже сягнула 2,8 мільйона.

Завдяки стрімкому зростанню популярності Muse піднявся з другої позиції на перше місце в американському App Store, посунувши ChatGPT нижче.

Активність користувачів впливає?

Аналітики також зафіксували вищий рівень залученості аудиторії. Порівняння кількості щоденних активних користувачів на мобільних пристроях у США показало суттєвий відрив розробки Meta від показників OpenAI на аналогічному етапі запуску.

У США кількість щоденних активних користувачів Muse сягнула 642 тисяч, тоді як у ChatGPT на 12-й день після виходу цей показник становив лише 231 тисячу.

Навіть якщо звузити вибірку виключно до операційної системи iOS, Muse продовжує лідирувати за показником у 359 тисяч щоденних активних користувачів проти результатів конкурента за той самий проміжок часу.

Механізм просування та екосистема Meta

Експерти пояснюють стрімкі темпи поширення Muse використанням відпрацьованої стратегії кроспросування, яку Meta раніше застосувала під час запуску Threads.

Інтеграція ШІ-інструментів у найбільші платформи компанії дозволяє охоплювати готову багатомільйонну аудиторію без додаткових витрат на рекламу.

ШІ-застосунок Muse тісно пов'язаний із екосистемою Meta та працює всередині Facebook, Instagram і месенджера WhatsApp.

За даними Apptopia, понад 95 відсотків користувачів Muse вже мають активний акаунт у Facebook, а 63 відсотки є постійними користувачами Instagram.

Сама ж Meta наразі утримується від публікації офіційних внутрішніх даних щодо кількості користувачів нового сервісу.