Громкий реванш Meta: новое приложение превзошло стартовые показатели ChatGPT

Рекордные показатели загрузок

По словам аналитиков, точное сравнение стартовых показателей обоих приложений длительное время усложнялось отличиями в стратегиях запуска.

OpenAI с самого начала выпустила мобильную версию ChatGPT во многих странах мира, но исключительно для iOS.

Meta запустила Muse сразу на двух платформах - iOS и Android, однако ограничила доступ только рынками США и Канады.

Чтобы выровнять условия для сравнительного анализа, специалисты Apptopia исследовали показатели загрузок на iOS в США и Канаде за первые 12 дней после релиза каждого сервиса:

Приложение Muse за первые 12 дней набрало 1,8 миллиона загрузок на iOS.

Приложение ChatGPT за аналогичный период собрало 1,3 миллиона загрузок в магазине Apple.

Общее количество установок Muse на обеих платформах по всему миру уже достигло 2,8 миллиона.

Благодаря стремительному росту популярности Muse поднялся со второй позиции на первое место в американском App Store, сдвинув ChatGPT ниже.

Активность пользователей влияет?

Аналитики также зафиксировали более высокий уровень вовлеченности аудитории. Сравнение количества ежедневных активных пользователей на мобильных устройствах в США показало существенный отрыв разработки Meta от показателей OpenAI на аналогичном этапе запуска.

В США количество ежедневных активных пользователей Muse достигло 642 тысяч, в то время как у ChatGPT на 12-й день после выхода этот показатель составил всего 231 тысячу.

Даже если сузить выборку исключительно к операционной системе iOS, Muse продолжает лидировать по показателю 359 тысяч ежедневных активных пользователей против результатов конкурента за тот же временной промежуток.

Механизм продвижения и экосистема Meta

Эксперты объясняют стремительные темпы распространения Muse использованием отработанной стратегии кроссопросывания, которую Meta ранее применила при запуске Threads.

Интеграция ШИ-инструментов в крупнейшие платформы компании позволяет включать готовую многомиллионную аудиторию без дополнительных затрат на рекламу.

ИИ-приложение Muse тесно связано с экосистемой Meta и работает внутри Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp.

По данным Apptopia, более 95 процентов пользователей Muse уже имеют активный аккаунт в Facebook, а 63 процента являются постоянными пользователями Instagram.

Сама же Meta воздерживается от публикации официальных внутренних данных относительно количества пользователей нового сервиса.