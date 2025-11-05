UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Гучне рішення в США: китайцям заборонили купувати нерухомість у Флориді

Ілюстративне фото: китайці (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Флорида отримала право запровадити заборону для громадян Китаю на купівлю нерухомості. Федеральний апеляційний суд схвалив відповідний закон штату.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Апеляційний суд 11-го округу у США підтримав закон, ухвалений у Флориді у 2023 році, яким забороняється громадянам Китайської Народної Республіки, які не є постійними резидентами США, купувати землю або нерухомість у штаті.

Свого часу закон, підписаний губернатором Роном Десантісом, став частиною заходів, спрямованих на обмеження впливу Комуністичної партії Китаю в США.

Позов проти закону подала Американська спілка захисту громадянських свобод (ACLU), заявивши, що він дискримінує азіатів за національною ознакою та суперечить федеральним правилам іноземних інвестицій.

Суд уважно вивчив всі докази і постановив, що позивачі не мають достатніх підстав для оскарження, оскільки закон застосовується лише до осіб, які постійно проживають у Китаї, а не до тих, хто вже давно мешкає у США.

Що передбачає закон

Закон забороняє громадянам Китаю, які не мають американського громадянства чи "зеленої картки", купувати нерухомість у Флориді.

Правда, є винятки - особи з робочими або студентськими візами можуть придбати одне житло площею до двох акрів за умови, що воно розташоване не ближче ніж 8 км від військових баз.

Чому це важливо

Губернатор Десантіс заявив, що обмеження запроваджені "для захисту національної безпеки" і щоб запобігти впливу Китаю на стратегічні об’єкти США, зокрема на військові бази, яких у Флориді розташовано понад два десятки.

Натомість правозахисники попереджають, що закон "може відкрити шлях до дискримінації за етнічною або національною ознакою" і нагадують, що подібні закони у США існували на початку XX століття та були спрямовані проти азійських іммігрантів.

ACLU вже заявила, що і надалі боротиметься проти подібних ініціатив і розглядає можливість подання нового позову.

При цьому експерти прогнозують, що після рішення суду інші штати можуть також розглянути запровадження обмежень для громадян КНР або інших країн, які Вашингтон вважає "недружніми".

Читайте РБК-Україна в Google News
ФлоридаСполучені Штати АмерикиКитайСі Цзіньпін