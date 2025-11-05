Громкое решение в США: китайцам запретили покупать недвижимость во Флориде

Апелляционный суд 11-го округа в США поддержал закон, принятый во Флориде в 2023 году, которым запрещается гражданам Китайской Народной Республики, которые не являются постоянными резидентами США, покупать землю или недвижимость в штате.

В свое время закон, подписанный губернатором Роном Десантисом, стал частью мер, направленных на ограничение влияния Коммунистической партии Китая в США.

Иск против закона подал Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), заявив, что он дискриминирует азиатов по национальному признаку и противоречит федеральным правилам иностранных инвестиций.

Суд внимательно изучил все доказательства и постановил, что истцы не имеют достаточных оснований для обжалования, поскольку закон применяется только к лицам, постоянно проживающим в Китае, а не к тем, кто уже давно живет в США.

Что предусматривает закон

Закон запрещает гражданам Китая, которые не имеют американского гражданства или "зеленой карты", покупать недвижимость во Флориде.

Правда, есть исключения - лица с рабочими или студенческими визами могут приобрести одно жилье площадью до двух акров при условии, что оно расположено не ближе чем 8 км от военных баз.

Почему это важно

Губернатор Десантис заявил, что ограничения введены "для защиты национальной безопасности" и чтобы предотвратить влияние Китая на стратегические объекты США, в частности на военные базы, которых во Флориде расположено более двух десятков.

Зато правозащитники предупреждают, что закон "может открыть путь к дискриминации по этническому или национальному признаку" и напоминают, что подобные законы в США существовали в начале XX века и были направлены против азиатских иммигрантов.

ACLU уже заявила, что и в дальнейшем будет бороться против подобных инициатив и рассматривает возможность подачи нового иска.

При этом эксперты прогнозируют, что после решения суда другие штаты могут также рассмотреть введение ограничений для граждан КНР или других стран, которые Вашингтон считает "недружественными".