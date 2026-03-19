Гучна заява про "нормалізацію відносин" з РФ: прем'єр Бельгії пояснив свої слова

"Нормалізація відносин" з РФ можлива лише після настання миру в Україні. До того часу Бельгія виступає за посилення тиску на Москву та підтримку Києва.

Як повідомляє РБК-Україна , про це прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив перед початком засідання Європейської ради.

"Якщо я говорю про нормалізацію відносин, то це, звичайно, в ситуації, коли ми досягнемо прийнятного та сталого миру з Росією. Це довгострокова ситуація", - заявив він у відповідь на прохання пояснити свою заяву щодо необхідності "нормалізації стосунків" з країною-агресоркою.

Барт де Вевер зазначив, що в нього відсутні розбіжності у поглядах з міністром закордонних справ Бельгії Максимом Прево.

"У нашій точці зору немає жодної різниці. Бельгія прагне продовжувати підтримувати Україну на 100% та утримувати тиск на Росію на дуже високому рівні. Ми рішуче виступаємо за 20-й пакет санкцій", - наголосив бельгійський прем'єр.

Крім того, він зауважив, що Європа має брати участь у переговорах, оскільки надає Україні підтримку.

"Що я сказав, це те, що я не вважаю нормальним, коли ми фінансуємо війну, але не представлені за столом переговорів. Це не є нормальною ситуацією. Ми маємо вести переговори, щоб досягти прийнятного (для всіх) миру", - сказав він.

Що передувало

Минулого тижня прем'єр Бельгії заявив, що без повної підтримки США Європа не зможе "економічно задушити" Росію або ефективно озброїти Україну для перемоги.

"Оскільки ми не можемо погрожувати Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну, - ред.), надсилаючи зброю Україні, і не можемо економічно задушити його без підтримки Сполучених Штатів, залишається лише один метод: укласти угоду" - сказав тоді Вевер.

Він також зауважив, що Вашингтон іноді видається "ближчим до Путіна, ніж до Зеленського (президента України Володимира Зеленського, - ред.)". Крім того, він сказав, що якщо ЄС не матиме власного мандата на переговори, США нав'яжуть угоду, яка буде "поганою для Європи".

Скандальні заяви Вевера

Нагадаємо, минулого року на тлі розгляду питання щодо конфіскації активів країни-агресорки Вевер аявив, що у Бельгії вважають, що Росія не програє війну в Україні.

За його словами, з цієї причини активи після війни доведеться повертати Кремлю. До того ж, жалівся бельгійський прем'єр, РФ відкрито погрожувала Бельгії "вічною відплатою", якщо вона конфіскує активи.