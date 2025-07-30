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Гучна ніч у Бердянську: вибухи чули навіть в Приморську

Бердянськ, Середа 30 липня 2025 11:38
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Гучна ніч у Бердянську: вибухи чули навіть в Приморську Фото: вночі в Бердянську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уночі в окупованому Бердянську пролунали гучні вибухи, які чули навіть у сусідньому Приморську. Влучання, ймовірно, відбулось по базі відпочинку "Моряк", де перебували російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію.

Мешканці окупованого Бердянська розповіли, що в ніч на 30 липня було чути гучні звуки вибухів. ба більше звуки вибухів чути навіть у Приморську.

Крім того, як стало відомо з місцевих спільнот, окупанти перекрили в'їзд та виїзд на Косу.

Як стало попередньо відомо, місце влучання база відпочинку "Моряк" на Бердянській косі, де базувалися російські військові.

Наразі ж окупанти перекрили всі доступи до обʼєкту, тому інформацію стосовно масштабів руйнувань перевірити важко. Проте, судячи з того, як замовчують ситуацію та як метушаться по місту - наслідки є.

Ситуація у Бердянську

Зауважимо, що минулого місяця, у тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано зрадника і військового злочинця Михайла Грицая.

До того ж цього року у Бердянську було підірвано автомобіль. А у ньому, як стало відомо, перебував "заступник голови" окупаційної адміністрації міста.

Варто зауважити, що російські війська захопили Бердянськ Запорізької області в лютому 2022 року. Після цього росіяни використовують місто для зосередження живої сили та техніки для забезпечення ресурсами угруповання, що воює в Україні.

При цьому в місті часто гримлять вибухи. Сили оборони не раз завдавали ударів по об'єктах росіян у Бердянську, зокрема по порту. Наприклад, "приліт" по порту фіксувався і в листопаді 2024 року.

Цьогоріч у Бердянську також лунали вибухи в районі порту. Місцеві гауляйтери повідомили про атаку дронів та пожежу, яку, нібито, вдалось загасити.

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