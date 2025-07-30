Шумная ночь в Бердянске: взрывы слышали даже в Приморске

Ночью в оккупированном Бердянске прогремели громкие взрывы, которые слышали даже в соседнем Приморске. Попадание, вероятно, произошло по базе отдыха "Моряк", где находились российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию.

Жители оккупированного Бердянска рассказали, что в ночь на 30 июля были слышны громкие звуки взрывов. более того, звуки взрывов слышны даже в Приморске.

Кроме того, как стало известно из местных сообществ, оккупанты перекрыли въезд и выезд на Косу.

Как стало предварительно известно, место попадания база отдыха "Моряк" на Бердянской косе, где базировались российские военные.

Сейчас же оккупанты перекрыли все доступы к объекту, поэтому информацию о масштабах разрушений проверить трудно. Однако, судя по тому, как замалчивают ситуацию и как суетятся по городу - последствия есть.