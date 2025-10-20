Gucci та Balenciaga змінюють напрям: власник брендів Kering продає косметичний бізнес L’Oreal за €4 млрд

Що відомо про угоду бренду

Завдяки угоді L’Oreal, найбільший виробник косметики у світі, отримає контроль над брендом Creed - одним із найвідоміших преміальних виробників парфумів. Цей крок зміцнить позиції L’Oreal у сегменті люксових ароматів, де конкуренція останніми роками суттєво зросла.

"Об’єднання зусиль із світовим лідером у сфері краси дозволить нам прискорити розвиток парфумерії та косметики для наших ключових брендів, забезпечивши їм масштаб і розкривши довгостроковий потенціал", - заявив генеральний директор Kering Жан-Марк де Мео.

Саме продаж косметичного бізнесу став першим стратегічним рішенням нового керівника, який обійняв посаду у вересні. У компанії пояснюють, що цей крок допоможе зменшити боргове навантаження, яке на кінець червня досягло близько $11 млрд, та дозволить зосередитися на відновленні ключових брендів, насамперед Gucci.

Попит на продукцію Kering у Китаї останнім часом знизився, а в США компанія стикається з ризиком підвищення мит. Інвестори також висловлюють занепокоєння через рівень заборгованості та уповільнення продажів у преміумсегменті.

Що відомо про компанію Kering

Зазначимо, що Kering створила свій косметичний підрозділ лише у 2023 році, після придбання бренду Creed за €3,5 млрд. Проте через економічні виклики компанія вирішила змінити фокус на розвиток модних напрямів.

Попри зміни, сім’я Піно, яка заснувала Kering, залишається основним акціонером - їй належить 42% акцій та 59% голосів. Де Мео пообіцяв представити оновлену стратегію компанії навесні 2026 року, яка має вивести імперію Gucci на новий етап розвитку.