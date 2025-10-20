Gucci и Balenciaga меняют направление: владелец брендов Kering продает косметический бизнес L'Oreal за €4 млрд

Что известно о сделке бренда

Благодаря сделке L'Oreal, крупнейший производитель косметики в мире, получит контроль над брендом Creed - одним из самых известных премиальных производителей духов. Этот шаг укрепит позиции L'Oreal в сегменте люксовых ароматов, где конкуренция в последние годы существенно возросла.

"Объединение усилий с мировым лидером в сфере красоты позволит нам ускорить развитие парфюмерии и косметики для наших ключевых брендов, обеспечив им масштаб и раскрыв долгосрочный потенциал", - заявил генеральный директор Kering Жан-Марк де Мео.

Именно продажа косметического бизнеса стала первым стратегическим решением нового руководителя, который вступил в должность в сентябре. В компании объясняют, что этот шаг поможет уменьшить долговую нагрузку, которая на конец июня достигла около $11 млрд, и позволит сосредоточиться на восстановлении ключевых брендов, прежде всего Gucci.

Спрос на продукцию Kering в Китае в последнее время снизился, а в США компания сталкивается с риском повышения пошлин. Инвесторы также выражают беспокойство из-за уровня задолженности и замедления продаж в премиум-сегменте.

Что известно о компании Kering

Отметим, что Kering создала свое косметическое подразделение только в 2023 году, после приобретения бренда Creed за €3,5 млрд. Однако из-за экономических вызовов компания решила изменить фокус на развитие модных направлений.

Несмотря на изменения, семья Пино, которая основала Kering, остается основным акционером - ей принадлежит 42% акций и 59% голосов. Де Мео пообещал представить обновленную стратегию компании весной 2026 года, которая должна вывести империю Gucci на новый этап развития.