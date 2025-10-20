Gucci та Balenciaga змінюють напрям: власник брендів Kering продає косметичний бізнес L’Oreal за €4 млрд

Французький модний гігант Kering, який володіє такими відомими брендами, як Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta та Yves Saint Laurent, оголосив про продаж свого косметичного підрозділу компанії L’Oreal. Вартість угоди, укладеної 19 жовтня, становить €4 млрд (приблизно $4,7 млрд).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Що відомо про угоду бренду

Завдяки угоді L’Oreal, найбільший виробник косметики у світі, отримає контроль над брендом Creed - одним із найвідоміших преміальних виробників парфумів. Цей крок зміцнить позиції L’Oreal у сегменті люксових ароматів, де конкуренція останніми роками суттєво зросла.

"Об’єднання зусиль із світовим лідером у сфері краси дозволить нам прискорити розвиток парфумерії та косметики для наших ключових брендів, забезпечивши їм масштаб і розкривши довгостроковий потенціал", - заявив генеральний директор Kering Жан-Марк де Мео.

Саме продаж косметичного бізнесу став першим стратегічним рішенням нового керівника, який обійняв посаду у вересні. У компанії пояснюють, що цей крок допоможе зменшити боргове навантаження, яке на кінець червня досягло близько $11 млрд, та дозволить зосередитися на відновленні ключових брендів, насамперед Gucci.

Попит на продукцію Kering у Китаї останнім часом знизився, а в США компанія стикається з ризиком підвищення мит. Інвестори також висловлюють занепокоєння через рівень заборгованості та уповільнення продажів у преміумсегменті.

Що відомо про компанію Kering

Зазначимо, що Kering створила свій косметичний підрозділ лише у 2023 році, після придбання бренду Creed за €3,5 млрд. Проте через економічні виклики компанія вирішила змінити фокус на розвиток модних напрямів.

Попри зміни, сім’я Піно, яка заснувала Kering, залишається основним акціонером - їй належить 42% акцій та 59% голосів. Де Мео пообіцяв представити оновлену стратегію компанії навесні 2026 року, яка має вивести імперію Gucci на новий етап розвитку.