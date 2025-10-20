ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Gucci и Balenciaga меняют направление: владелец брендов Kering продает косметический бизнес L'Oreal за €4 млрд

Понедельник 20 октября 2025 12:37
UA EN RU
Gucci и Balenciaga меняют направление: владелец брендов Kering продает косметический бизнес L'Oreal за €4 млрд Фото: Владелец брендов Kering продает косметический бизнес L'Oreal (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Французский модный гигант Kering, который владеет такими известными брендами, как Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent, объявил о продаже своего косметического подразделения компании L'Oreal. Стоимость сделки, заключенной 19 октября, составляет €4 млрд (примерно $4,7 млрд).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Что известно о сделке бренда

Благодаря сделке L'Oreal, крупнейший производитель косметики в мире, получит контроль над брендом Creed - одним из самых известных премиальных производителей духов. Этот шаг укрепит позиции L'Oreal в сегменте люксовых ароматов, где конкуренция в последние годы существенно возросла.

"Объединение усилий с мировым лидером в сфере красоты позволит нам ускорить развитие парфюмерии и косметики для наших ключевых брендов, обеспечив им масштаб и раскрыв долгосрочный потенциал", - заявил генеральный директор Kering Жан-Марк де Мео.

Именно продажа косметического бизнеса стала первым стратегическим решением нового руководителя, который вступил в должность в сентябре. В компании объясняют, что этот шаг поможет уменьшить долговую нагрузку, которая на конец июня достигла около $11 млрд, и позволит сосредоточиться на восстановлении ключевых брендов, прежде всего Gucci.

Спрос на продукцию Kering в Китае в последнее время снизился, а в США компания сталкивается с риском повышения пошлин. Инвесторы также выражают беспокойство из-за уровня задолженности и замедления продаж в премиум-сегменте.

Что известно о компании Kering

Отметим, что Kering создала свое косметическое подразделение только в 2023 году, после приобретения бренда Creed за €3,5 млрд. Однако из-за экономических вызовов компания решила изменить фокус на развитие модных направлений.

Несмотря на изменения, семья Пино, которая основала Kering, остается основным акционером - ей принадлежит 42% акций и 59% голосов. Де Мео пообещал представить обновленную стратегию компании весной 2026 года, которая должна вывести империю Gucci на новый этап развития.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота Бренды
Новости
Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский
Украина будет получать Patriot ежегодно, готовим контракт на 25 систем, - Зеленский
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов