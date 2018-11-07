Губернаторами двух американских штатов стали потомки мигрантов из Украины

Фото: Дж.Б. Прицкер (GettyImages)

Губернаторов с украинскими корнями избрали в штатах Иллинойс и Колорадо

На местных виборах в США, которые состоялись 6 ноября, американцы украинского происхождения стали губернаторамидвох штатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В частности, новым губернатором штата Иллинойс стал представитель Демократической партии, миллиардер Дж. Б. Прицкер, который происходит из семьи украинских эмигрантов.

"Я родом из украинских евреев и горд работать с местным сообществом тех, кто пережил Холокост", - сказал Прицкер.

Известно, что он является одним из 11 миллиардеров семьи Прицкер, которая относится к топ-15 самых богатых семей мира состояние которой оценивается в 33,5 млрд долларов. Инаугурация Прицкера состоится 14 января 2019 года.

Фото: Дж.Б.Прицкер (скрин/ukrainian.voanews.com)

А в штате Колорадо победу на выборах губернатора одержал 43-летний Джаред Полис. Он является членом Демократической партии. Полис представляет третье поколение иммигрантов, прибывших в США из Польши и Украины в начале 20 века. До избрания губернатором Полис был предпринимателем, основателем компаний BlueMountain.com и ProFlowers.

Американские СМИ также отмечают, что Полис является первым в Конгрессе открытым представителем ЛГБТ-сообщества, который воспитывает двух детей вместе со своим партнетром.

Фото: Полис во время встречи с избирателями (instagram.com/jaredpolis)

Напомним, конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер, которого подозревают в связях с Россией проиграл в своем округе в Калифорнии выборы в Палату представителей США. Его опередил кандидат от Демократической партии Харлей Рауди.