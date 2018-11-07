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Губернаторами двох американських штатів стали нащадки мігрантів з України

Новини » Політика    07.11.2018 - 18:15
Фото: Дж.Б. Пріцкер (GettyImages)
Фото: Дж.Б. Пріцкер (GettyImages)

Губернатори з українським корінням будуть у штатах Іллінойс та Колорадо

На місцевих виборах у США, які відбулись 6 листопада, американці українського походження стали губернаторамидвох штатів. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Зокрема, новим губернатором штату Іллінойс став представник Демократичної партії, мільярдер Дж. Б. Пріцкер, який походить з родини українських емігрантів.

"Я походжу з українських євреїв і гордий працювати з місцевою спільнотою тих, хто пережив Голокост", - зазначив Пріцкер.

Відомо, що він є одним з 11 мільярдерів сім'ї Пріцкер, яка належить до топ-15 найзаможніших родин світу, статки якої оцінюються у 33,5 млрд доларів. Інавгурація Пріцкера відбудеться 14 січня 2019 року.

Губернаторами двох американських штатів стали нащадки мігрантів з України

Фото: Дж.Б.Пріцкер (скрін/ukrainian.voanews.com)

А в штаті Колорадо перемогу на виборах губернатора здобув 43-річний Джаред Поліс. Він є членом Демократичної партії. Поліс прдставляє третє покоління іммігрантів, які прибули до США з Польщі та України на початку 20 століття. До обрання губернатором Поліс був підприємцем, засновником компаній BlueMountain.com та ProFlowers. 

Американські ЗМІ також зазначають, що Поліс є першим у Конгресі відкритим представником ЛГБТ-спільноти, який виховує двох дітей разом зі своїм партнетром. 

Губернаторами двох американських штатів стали нащадки мігрантів з України

Фото: Поліс під час зустрічі з виборцями (instagram.com/jaredpolis)

Нагадаємо, конгресмен-республіканець Дана Рорабахер, якого підозрюють у зв'язках з Росією, програв у своєму окрузі в Каліфорнії вибори до Палати представників США. Його випередив кандидат від Демократичної партії Харлей Рауді.

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