Губернатор Каліфорнії заявив, що готовий протистояти "незаконним діям" Трампа

Влада штату Каліфорнія готова протидіяти "незаконним діям" республіканця Дональда Трампа після вступу на посаду президента США.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив губернатор Каліфорнії та представник Демократичної партії Гевін Ньюсом у соцмережі Х.
"Каліфорнія готова до боротьби. Я щойно скликав надзвичайну спеціальну сесію, щоб допомогти зміцнити наші юридичні ресурси та захистити наш штат від будь-яких незаконних дій майбутньої адміністрації Трампа", - написав Ньюсом.
За його словами, влада штату готова протистояти адміністрації Трампа з багатьох важливих питань - від фундаментальних громадянських прав через репродуктивну свободу до боротьби зі зміною клімату.
"Ми відмовляємося повернути час назад і дозволити, щоб наші цінності та закони піддавалися нападкам", - зазначив губернатор Каліфорнії.
Нагадаємо, вибори президента США відбулися у вівторок, 5 листопада. На посаду голови Білого дому претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.
Переміг на виборах Трамп, він отримав понад 27о голосів виборців. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.
Ще до закінчення підрахунку голосів Трамп оголосив себе новообраним президентом. На першому мітингу після виборів він зробив декілька заяв, зокрема пообіцяв зупинити всі війни.
Про те, чого можна очікувати від президентства Трампа - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.