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Гуайдо заявив, що протести у Венесуелі продовжаться 1 травня

Новини » Політика    01.05.2019 - 05:38
Гуайдо заявив, що протести у Венесуелі продовжаться 1 травня
Фото: Хуан Гуайдо під час протестів у Венесуелі (AFP)

В результаті зіткнень постраждали більше 70 осіб

Опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що протести з метою усунення президента Ніколаса Мадуро продовжаться у середу, 1 травня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Гуайдо в Twitter.

За словами Гуайдо, акції протесту, які розпочалися у вівторок за участі військових, показали, що "збройні сили не підтримують та не поважають" чинного президента країни Мадуро. Він додав, що протести продовжаться 1 травня.

"1 травня ми продовжимо нашу боротьбу на вулицях", - заявив він у своєму відео-зверненні.

Зазначимо, за даними телеканалу CNN, в результаті сутичок, які виникли під час протестів у Каракасі 30 квітня, постраждала щонайменше 71 людина. Двоє осіб отримали вогнепальні поранення.

Гуайдо заявив, що протести у Венесуелі продовжаться 1 травня

Нагадаємо, раніше держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро збирався втекти з країни, але росіяни вмовили його лишитися. Помпео вважає, що чинний венесуельський президент мав намір літаком втекти у Гавану.

Як писало РБК-Україна, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на зіткнення, які сталися під час акцій протесту у Венесуелі.  Він заявив, що готує "повне ембраго" та санкції "найвищого рівня" проти Куби через підтримку чинного президента Мадуро у зіткненнях у Венесуелі.

Додамо, 30 квітня  частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Тисячі людей вийшли на акції протесту у столиці Каракасі та інших містах країни. За останніми даними, в ході зіткнень постраждали півсотні людей.

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