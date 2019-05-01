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Количество пострадавших из-за столкновений в Венесуэле растет

Новости » Происшествия    01.05.2019 - 00:20
Количество пострадавших из-за столкновений в Венесуэле растет
Фото: столкновения в Венесуэле (AFP)

Один человек получил огнестрельное ранение

Число пострадавших во время столкновений между силовиками и протестующими в венесуэльской столице Каракасе выросло до 50. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVV .

По словам главы управления здравоохранения Каракаса Чакао Махия Санти, количество раненых растет, в большинстве люди обращаются с травмами от резиновых пуль.

"Сегодня к нам попали 50 пациентов. Из них 30 с травмами от резиновых пуль, один человек получил огнестрельное ранение", - сообщила Санти.

Также издание Le National сообщает, что в ходе протестов, которые проходят сегодня в Венесуэле после призыва лидера оппозиции Хуана Гуайдо, по меньшей мере 11 человек были арестованы.

Кроме того, американский телеканал CNN сообщил, что правительство Венесуэлы распорядился прекратить вещание телеканала в сетях кабельных операторов страны.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в результате противостояний между протестующими и силовиками в венесуэльском Каракасе пострадали более двух десятков человек.

Добавим, во вторник, 30 апреля, часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. Гуайдо выразил уверенность, что отстранение Мадуро от власти - "необратимый процесс".

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