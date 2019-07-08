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В Венесуэле оппозиция возобновила переговоры с властями

Новости » Политика    08.07.2019 - 04:52
В Венесуэле оппозиция возобновила переговоры с властями
Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

Лидер оппозиции Гуайдо заявил, что встреча состоится в Барбадосе

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с представителями властей страны, в частности - президента Николаса Мадуро. Как передает РБК-Украина, об этом указано в заявлении Гуайдо в Twitter.

При этом оппозиция подчеркнула, что собирается продолжать требовать отставки правительства президента Николаса Мадуро и проведения новых выборов. 

"Мы ведем работу во всех отраслях, которые приближают нас к свободе, как в Осло, так и в Международной контактной группе, и в обоих случаях наша цель одна: добиться окончательного урегулирования кризиса в нашей стране", - написал Гуайдо.

В Венесуэле оппозиция возобновила переговоры с властями

Позже прес-служба лидера оппозиции Венесуэлы опубликовала заявление, в котором указано - встреча состоится в Барбадосе.

Напомним, по данным ООН, во время операций сил безопасности в Венесуеле были убиты около 7 тысяч человек. Немалое количество из числа погибших стали жертвами "казни", а ситуации с арестованными и убитыми гражданами подавались властью как такие, в которых они оказывали сопротивление полиции.

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