В Венесуэле оппозиция возобновила переговоры с властями

Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

Лидер оппозиции Гуайдо заявил, что встреча состоится в Барбадосе

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с представителями властей страны, в частности - президента Николаса Мадуро. Как передает РБК-Украина, об этом указано в заявлении Гуайдо в Twitter.

При этом оппозиция подчеркнула, что собирается продолжать требовать отставки правительства президента Николаса Мадуро и проведения новых выборов.

"Мы ведем работу во всех отраслях, которые приближают нас к свободе, как в Осло, так и в Международной контактной группе, и в обоих случаях наша цель одна: добиться окончательного урегулирования кризиса в нашей стране", - написал Гуайдо.

Позже прес-служба лидера оппозиции Венесуэлы опубликовала заявление, в котором указано - встреча состоится в Барбадосе.

Напомним, по данным ООН, во время операций сил безопасности в Венесуеле были убиты около 7 тысяч человек. Немалое количество из числа погибших стали жертвами "казни", а ситуации с арестованными и убитыми гражданами подавались властью как такие, в которых они оказывали сопротивление полиции.