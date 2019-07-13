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Гуайдо повідомив про викрадення двох соратників у Венесуелі

Новини » Політика    13.07.2019 - 08:34
Гуайдо повідомив про викрадення двох соратників у Венесуелі
Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

За словами Гуайдо, викрадені соратники захищали його сім'ю в Каракасі

Опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо заявив про викрадення двох його соратників режимом чинного президента Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Гуайдо в Twitter.

За словами Гуайдо, соратники режиму Мадуро викрали двох опозиціонерів Еріка Санчеса та Джейсона Парісі, які перебували у Каракасі та захищали родину лідера опозиції.

"Режим викрав членів моєї команди Санчеса та Парісі, які були в Каракасі та охороняли мою родину, поки я знаходжуся в штаті Трухільо", - йдеться в заяві Гуайдо.

Нагадаємо, раніше чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що після трьох днів переговорів у Норвегії уряд країни та опозиція домовилися про відновлення "постійного діалогу".

РБК-Україна писало, що 7 липня глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо заявив про відновлення переговорів з представниками влади країни, зокрема - з президентом Ніколасом Мадуро. При цьому Хуайдо заявив, що збирається продовжувати вимагати відставки уряду президента Ніколаса Мадуро і проведення нових виборів.

Крім того, новий уряд Греції визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а також закликав до проведення вільних, чесних і демократичних президентських виборів.

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