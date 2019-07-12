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Греция признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Новости » Политика    12.07.2019 - 15:40
Греция признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

Правительство Греции призвало провести честные и свободные выборы в Венесуэле

Новое правительство Греции признало лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Греции.

Правительство Греции признало Гуайдо временным президентом Венесуэлы и призвало к свободным, честным и демократическим президентским выборам.

"Правительство Греческой Республики, в соответствии с общей позицией ЕС, решило признать президента демократически избранной Национальной Ассамблеи Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, для того, чтобы он призвал к свободным, честным и демократическим президентским выборам", - говорится в заявлении МИД Греции

Напомним, оппозиционер Хуан Гуайдо  3 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, Организация Американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. Его поддержали Россия, Беларусь, Сирия, Боливия, Китай и Турция. С тех пор протесты в стране не утихают.

Отметим, что оппозиция возобновила переговоры с властями, но подчеркнула, что собирается далее требовать отставки президента Мадуро и проведения новых президентских выборов.

 

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