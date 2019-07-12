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Власти Венесуэлы и оппозиция договорились о постоянном диалоге

Новости » Политика    12.07.2019 - 18:32
Власти Венесуэлы и оппозиция договорились о постоянном диалоге
Фото: Николас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Мадуро уверен, что скоро сможет достичь соглашения о мире и сосуществовании

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство и оппозиция договорились о восстановлении "постоянного диалога". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мадуро в Twitter.

Как сообщается, вопрос о создании "стола для диалога" обсуждалось представителями правительства страны и оппозицией в Норвегии.

"После трех дней интенсивного диалога с оппозицией мы договорились о создании постоянного стола для диалога. Я благодарен норвежскому правительству и выражаю свою полную веру в то, что очень скоро мы сможем достичь большого соглашения о мире и сосуществования", - заявил Мадуро.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 7 июля глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о возобновлении переговоров с представителями властей страны, в частности - президента Николаса Мадуро. При этом Хуайдо заявил, что собирается продолжать требовать отставки правительства президента Николаса Мадуро и проведения новых выборов. 

Кроме того, новое правительство Греции признало лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а также призвало к свободным, честным и демократическим президентским выборам.

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