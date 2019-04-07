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Венесуэльцы вышли митинговать против Мадуро и отключения света

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 01:32
Венесуэльцы вышли митинговать против Мадуро и отключения света
Фото: митинг в Венесуэле (Getty images)

Протестующие поддерживают оппозиционного лидера Гуайдо

После нескольких недель отключения электроэнергии и ограниченного доступа к воде в субботу, 6 апреля, десятки тысяч венесуэльцев вышли на уличную демонстрацию. Об этом сообщает РБК-Украина со сылкой на Reuters.

Митингующие также поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуайдо и протестуют против президента Николаса Мадуро, которого они обвиняют в разрушении экономики.

Венесуэльцы, уже страдающие от гиперинфляции и повсеместной нехватки продовольствия и лекарств, говорят, что кризис за последний месяц усугубился. Случилось все именно тогда, когда из-за серьезных перебоев в подаче электроэнергии в стране на несколько дней стали появляться обширные участки территории, где отключились водоснабжение и сотовая связь.

Гуайдо, глава контролируемого оппозицией Национального собрания и признанный в качестве законного главы Венесуэлы большинством западных стран, призвал к проведению в субботу митингов, чтобы ознаменовать начало того, что он объявил новой волной "окончательных" акций протеста чтоб свергнуть Мадуро. 

 

Фото: митинг в Венесуэле (Getty images)

После его призывов в Каракасе тысячи сторонников оппозиции собрались на главном митинге в восточном районе Эль-Маркес. Протестующие заявили, что в их домах не было воды в течение нескольких дней, и многие из них начали добывать ее из антисанитарных труб или ручьев, бегущих с горы Авила, возвышающейся над Каракасом.

В какой-то момент толпа скандировала: "Вода ушла, власть исчезла, и теперь Мадуро не хватает только того, чтобы тоже уйти".

Напомним, во время акции протеста 6 апреля в Каракасе арестовали двух оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

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